PSG - Polémique : Layvin Kurzawa fait son mea culpa après le Classico !

Publié le 15 septembre 2020 à 20h45 par T.M.

Face à l’OM, Layvin Kurzawa a été exclu après avoir frappé Jordan Amavi. Un comportement à propos duquel le joueur du PSG a tenu à s’excuser.

Sur le pelouse du Parc des Princes, cela a été très électrique entre le PSG et l’OM. Un Classico qui a été marqué par de nombreux accrochages entre les deux joueurs. Et cela a finalement explosé dans les arrêts de jeu avec une bagarre générale qui a notamment vu Neymar, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Dario Benedetto et Jordan Amavi être exclus. Ces images ont fait le tour du monde et c’est notamment le comportement de l’international français qui a été pointé du doigt, puisqu’il en est même venu aux mains avec le latéral de l’OM. Entre Kurzawa et Amavi, cela a donc été très loin, mais aujourd’hui, le Parisien tient à faire son mea culpa.

« Parfois la soif de défendre nos coéquipiers nous font déraper… »