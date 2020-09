Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Le clan Alvaro Gonzalez contre-attaque face à Neymar !

Publié le 15 septembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Alors que Neymar a publié une lettre ouverte lundi soir dans laquelle il maintient ses accusations de racisme envers Alvaro Gonzalez, l’oncle du joueur de l’OM a tenu à mettre les choses au clair.

Dimanche, le Classique entre le PSG et l’OM s’est soldé par une victoire du club phocéen (1-0), la première depuis neuf ans. Mais ce succès est totalement caché par les problèmes survenus au cours du match, qui en ont engendré d’autres en dehors de la pelouse depuis. Pendant la rencontre, Alvaro Gonzalez aurait proféré des insultes racistes à Neymar en le traitant de « macaque » . C’est du moins ce que la star brésilienne a assuré sur les réseaux sociaux après la rencontre et en sortant du terrain après son expulsion en scandant « non au racisme » . Depuis, le PSG a apporté son soutien à son numéro 10 dans cette affaire qui a vu SOS Racisme faire irruption. Dans la foulée de la rencontre, Alvaro Gonzalez a tenté d’apaiser les tensions en s’affichant sur son compte Twitter avec les minorités de l’effectif de l’OM et en écrivant un message dans lequel il disait qu’il n’y avait pas de place pour le racisme, sans jamais nier les accusations de Neymar. Pour sa part, l’attaquant du PSG a publié une lettre ouverte sur sa story Instagram lundi soir, maintenant sa version des faits. Et l’OM a contre-attaqué ce mardi.

Rongier et Villas-Boas fustigent et apportent leur soutien à Alvaro Gonzalez…

Alors que l’OM va recevoir l’ASSE jeudi à l’Orange Vélodrome, c’était jour de conférence de presse ce mardi pour Valentin Rongier. Le milieu de terrain du club phocéen se trouvait sur le terrain et a affirmé ne pas avoir entendu Alvaro Gonzalez tenir de tels propos tout en soulignant le fait de bien connaître son coéquipier, incapable de débiter de telles injures. « Je n’ai absolument rien entendu, après ce qui me chagrine c’est que Neymar vient déclarer tout ça sur le terrain sans dire que lui-même a insulté tout le long du match, à chaque duel. Le match était haché, ce n’était pas très beau, mais pour ma part je n’ai rien entendu (de raciste). Je commence à connaître Alvaro, pour moins c’est impossible qu’il ait dit cela. Forcément qu'il est affecté, quand il a connecté son téléphone à Marignane, il a vu des menaces de mort venant de partout dans le monde sur des faits qui n'ont même pas été avérés. Ça a aussi affecté sa famille, les gens ne s'en rendent pas compte. On est solidaires avec lui mais c'est sûr qu'il est affecté. Même pour nous, ce n'est jamais agréable d'entendre de telles choses au sujet de l'équipe. Je trouve cette histoire regrettable. Je n’ai même pas parlé de ça avec lui, ça me parait évident qu’il n’a pas pu dire ça. Sans tomber dans les clichés, on vit tous ensemble, avec des Africains, des Asiatiques, et le groupe vit très bien. Je trouve que vous parlez beaucoup de ça, mais pas beaucoup du crachat de Di Maria, surtout en cette période de Covid. ». Un témoignage fort dans lequel on trouve des similitudes avec le discours prononcé par André Villas-Boas durant la même conférence de presse. « Comme vous savez on soutient notre joueur, on est sûrs qu'Alvaro n'est pas raciste, et l'OM représente la multiculturalité. On va tous aider pour montrer la vérité, on n'a aucun doute sur ce que Alvaro a déjà dit. Neymar a lui-même souffert de fausses accusations contre lui, il sait l'impact que cela peut avoir, ce n'est pas correct. C'est un dossier sensible, mais les deux clubs vont aider à prouver la vérité. Moi je suis derrière mon joueur, je n'ai aucun doute. (...) Les menaces de mort sont vraies, on les a communiquées à la police, à elle de faire son travail. Ce sont les conséquences des accusations, j'espère que tout va s'arrêter très vite. Le PSG cherche à prouver certaines choses, mais pas d'autres ». Voilà qui est dit. Et qu’en est-il d’Alvaro Gonzalez ?

Le clan Alvaro Gonzalez monte au créneau !