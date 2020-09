Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Neymar insulté de «singe» par un joueur de l’OM ?

Publié le 14 septembre 2020 à 9h45 par La rédaction

Dans les derniers instants d'un PSG-OM très tendu dimanche soir, le ton est encore monté. Expulsé, comme quatre autres joueurs, Neymar se serait fait insulter par Alvaro Gonzalez.

Le Classique a été électrique dimanche au Parc des Princes. La première victoire de l'OM contre le PSG depuis 2011 a été éclipsée par les tensions. Dans le temps additionnel, une bagarre a éclaté entre les joueurs des deux équipes. Et le match s'est terminé à 9 contre 8. Au total, 14 cartons jaunes et 5 cartons rouges (Kurzawa, Amavi, Paredes, Benedetto et Neymar) ont été distribués. Après la rencontre, Neymar a expliqué sa réaction : la star brésilienne du PSG aurait été victime de racisme.

Des insultes entendues sur le bord du terrain ?