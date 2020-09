PSG/OM - Polémique : Racisme, Neymar... Alvaro Gonzalez au cœur d'un énorme scandale ?

Foot - PSG/OM

Exclu dans les derniers instants du Classique qui a vu l'OM s'imposer face au PSG (1-0), Neymar, furieux, a accusé Alvaro Gonzalez de racisme en quittant la pelouse.

Face à un PSG diminué, l'OM a créé l'exploit. Alors que le club phocéen n'avait plus pris le dessus sur son rival parisien depuis 2011, les hommes d'André Villas-Boas ont décroché la victoire sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche grâce à un but de Florian Thauvin en première période (1-0). Et l'atmosphère était très tendue sur le terrain, puisque 5 joueurs ont été expulsés en fin de match, à savoir Layvin Kurzawa, Jordan Amavi, Dario Benedetto, Leandro Paredes et Neymar. L'expulsion de l'international brésilien risque d'ailleurs de faire parler puisque le principal intéressé a pointé du doigt l'attitude d'Alvaro Gonzalez, criant au racisme.

Alors que Neymar a écopé d'un carton rouge pour avoir mis une petite claque sur la tête d'Alvaro Gonzalez, la star du PSG a pesté contre la décision de l'arbitre en justifiant son geste par une phrase raciste que lui aurait adressée le défenseur espagnol. « C'est parce qu'il est raciste, parce qu'il raciste, c'est pour ça que je l'ai frappé », a expliqué Neymar au quatrième arbitre en rentrant au vestiaire. Une accusation grave qui ne devrait pas en rester là.

Neymar tells the fourth official there was a racist incident after receiving his marching orders...We expect to hear much more fallout from tonight's Le Classique. pic.twitter.com/U6ELYKNaXp