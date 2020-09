Foot - OM

OM : André Villas-Boas réserve de grosses surprises pour affronter le PSG !

Publié le 13 septembre 2020 à 14h45 par T.M.

Ce dimanche, le PSG et l’OM s’affrontent pour le traditionnel Classico de la Ligue 1. Une rencontre pour laquelle André Villas-Boas pourrait bien surprendre par sa composition d’équipe.

La saison commence donc fort pour le PSG et l’OM qui s’affrontent ainsi dès la 3ème journée de Ligue 1. Alors que les Phocéens ont débuté la saison avec une victoire face à Brest (2-3), les champions de France auront certainement à coeur de relever la tête après la défaite face au RC Lens (1-0). Toutefois, pour cette rencontre, Thomas Tuchel et André Villas-Boas doivent faire avec les absences sur blessure ou à cause du coronavirus. Marquinhos et Mauro Icardi manquent ainsi à l’appel au PSG, tandis que Bouna Sarr et Morgan Sanson ne sont pas là à l’OM. De quoi chambouler les plans des entraîneurs. Et en plus de cela, il semblerait que Villas-Boas réserve quelques surprises en plus.

Gueye et Lopez, les surprises du chef ?