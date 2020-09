Foot - OM

OM - Malaise : Payet persiste et signe pour son chambrage contre le PSG !

Publié le 11 septembre 2020 à 23h45 par B.C.

Heureux de voir le PSG chuter en finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Dimitri Payet avait agacé les supporters parisiens, mais également certains joueurs du club de la capitale. Cependant, l'international français assume son chambrage.

Le 23 août dernier, le PSG disputait la première finale de la Ligue des champions de son histoire face au Bayern Munich. Malheureusement pour les Parisiens, les Bavarois l'ont emporté ce soir-là, mais ce revers a ravi de nombreuses personnes du côté de Marseille, à commencer par Dimitri Payet. Le milieu offensif de l'OM n'avait pas hésité à afficher sa joie sur les réseaux sociaux, de quoi agacer les supporters du PSG, mais également certains joueurs de Thomas Tuchel. Ce dimanche, les deux clubs rivaux se retrouveront sur la pelouse du Parc des Princes, l'occasion pour Dimitri Payet d'évoquer son chambrage.

« Moi, ça m'a beaucoup fait rire »