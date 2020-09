Foot - OM

OM : Villas-Boas y croit face au PSG !

Publié le 11 septembre 2020 à 17h10 par B.C.

Conscient que l'Olympique de Marseille va souffrir ce dimanche au Parc des Princes, André Villas-Boas estime que son équipe a « peut-être une chance » face au PSG.