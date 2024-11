Antoine Dupont : La grande nouvelle après le XV de France

Axel Cornic

Après plus d’un an d’absence Antoine Dupont a retrouvé le XV de France pour la tournée de novembre, avec trois victoires sur trois, notamment face à la Nouvelle-Zélande (30-29). Mais il a déjà tourné la page et pourrait bien être de retour avec le Stade Toulousain pour le gros choc de la prochaine journée du Top 14, face au Racing 92.

Les superlatifs commencent à manquer. Après avoir choqué la planète 7 avec deux médailles d’or sur les SVNS Series, mais surtout une incroyable victoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont a retrouvé le XV. Et c’est comme s’il n’était jamais parti puisque le demi de mêlée a repris son rôle de capitaine avec le XV de France, qu’il a mené d’une main de maître.

XV de France : Bernard Laporte se lâche sur la polémique Jalibert ! https://t.co/jxdDJoD3HL pic.twitter.com/ZpxRoUZUZB — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

Dupont déjà de retour contre le Racing 92 ?

Titulaire lors des trois rencontres de cette tournée de novembre, Antoine Dupont a une nouvelle fois montré qu’il était l’un des meilleurs joueurs du moment. Les médias étrangers n’ont d’ailleurs pas manqué de saluer son retour sur la scène internationale et du côté des joueurs le verdict est unanime. Que ce soit les Néo-Zélandais, les Japonais ou les Argentins, tous assurent que le Français est bel et bien le meilleur au monde. Et les meilleurs ne prennent pas de repos, puisque La Dépêche laisse entendre qu’il pourrait reprendre avec le Stade Toulousain dès ce samedi, pour le déplacement sur la pelouse du Racing 92.

« Qu’est-ce que ça va être contre Toulouse ? »

Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour les Franciliens, qui lors de la 10e journée de Top 14 ont lourdement chuté dans le derby face au Stade Français (40-24). « On a eu l’impression que parfois, on baissait les armes. C’est ça le plus décevant. J’espère que c’est juste une contre-performance et qu’avec une mise au point on sera au rendez-vous la semaine prochaine » a déclaré Dimitri Szarzewski, coach adjoint du Racing 92. « Parce que si on prend quarante points au Stade français, sans leur manquer de respect, qu’est-ce que ça va être contre Toulouse ? Il va falloir vite se réveiller ».