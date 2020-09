Foot - PSG

PSG - Malaise : Kimpembe répond au chambrage de Payet !

Publié le 13 septembre 2020 à 1h15 par La rédaction

La tension monte entre Parisiens et Marseillais à quelques heures du premier Classique de la saison. Présent en conférence de presse ce samedi, Presnel Kimpembe a adressé un message fort à Dimitri Payet, après son fameux chambrage.

Tout a commencé par un tweet de Dimitri Payet, en marge de la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en finale de la dernière Ligue des Champions, dans lequel le milieu se réjouissait du résultat. Quelques semaines plus tard, voilà que le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Un Classique à la saveur déjà particulière en raison des nombreux absents côté parisien, touchés par le Covid-19. Presnel Kimpembe, lui, sera bien présent pour la rencontre, et en a profité pour revenir sur ce chambrage.

« Pas besoin de ça pour être motivés »