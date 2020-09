Foot - PSG

PSG : Vers une équipe totalement inédite pour affronter le RC Lens et l'OM !

Publié le 9 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Compte tenu des nombreux joueurs du PSG testés positifs au Covid-19, Thomas Tuchel devrait être contraint d'aligner une équipe inédite pour affronter le RC Lens et l'OM.

Le Covid-19 n'épargne pas le Paris Saint-Germain. En effet, jusque-là sept joueurs ont été testés positifs, et non des moindres. Leandro Paredes, Keylor Navas, Neymar, Angel Di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi et Kylian Mbappé sont effectivement concernés et sont donc forfaits au moins pour le déplacement à Lens jeudi, et probablement pour la réception de l'OM dimanche. C'est donc un casse-tête qui va se présenter pour Thomas Tuchel contraint de se creuser les méninges pour aligner un onze de départ.

Un secteur offensif décimé !

En effet, le PSG vient de perdre sept titulaires, et alors que Sergio Rico a été transféré définitivement, il ne sera pas qualifié contre Lens, match reporté de la deuxième journée de Ligue 1. Par conséquent, c'est Marcin Bulka qui sera aligné dans les buts jeudi. En défense, Colin Dagba et Juan Bernat devraient être présents dans les couloirs tandis que la charnière composée de Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Le milieu de terrain étant le secteur de jeu le moins touché, Marco Verratti, Idrissa Gueye et Ander Herrera pourraient former un trio solide, mais en attaque, la donne et bien différente puisque Jesé, Arnaud Kalimuendo, Pablo Sarabia et Julian Draxler sont les seuls joueurs offensifs disponibles en attendant peut-être le retour d'Eric Maxim Choupo-Moting. Autrement dit, le onze de départ qu'alignera le PSG contre le RC Lens sera inédit. Contre l'OM en revanche, certains joueurs pourraient revenir.