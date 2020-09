Foot - PSG

PSG : Coronavirus, Ibiza... Leonardo pousse un coup de gueule !

Publié le 6 septembre 2020 à 21h55 par La rédaction mis à jour le 6 septembre 2020 à 21h57

La saison du PSG n'a toujours pas commencé en Ligue 1. Après le report des premières journées en raison de la Ligue des Champions, les critiques se sont multipliées à propos des vacances à Ibiza de certains joueurs, testés positifs au coronavirus. De quoi agacer Leonardo.