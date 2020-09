Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo confirme son intérêt pour Lionel Messi !

Publié le 6 septembre 2020 à 21h15 par B.C.

Désireux de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi s'est retrouvé sur les tablettes de plusieurs clubs européens, dont le PSG comme l'a révélé Leonardo ce dimanche soir.

En froid avec sa direction et mécontent de la situation au sein du club catalan, Lionel Messi a tenté de quitter le FC Barcelone. Cependant, l'Argentin restera bel et bien une saison de plus du côté du Camp Nou puisque Josep Maria Bartomeu refuse de voir sa star partir. Une déception pour Lionel Messi, qui n'envisage toutefois pas de se lancer dans une bataille judiciaire avec son club de cœur pour claquer la porte. Durant plusieurs jours, les rumeurs étaient donc nombreuses concernant l'avenir de Lionel Messi, et si Manchester City semblait favori pour l'accueillir, le PSG était également cité parmi les prétendants. Invité de Canal+ ce dimanche soir, Leonardo a confirmé que la situation de l'Argentin a retenu son attention.

Le PSG a bien pensé à Messi