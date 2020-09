Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar apporte une belle preuve avec Lionel Messi !

Publié le 6 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Désormais très épanoui au PSG, Neymar a d’ailleurs tout tenté pour convaincre Lionel Messi de débarquer au Parc des Princes cet été. La preuve de sa nouvelle implication dans le projet QSI…

Avec les envies de départs de Lionel Messi ces derniers jours, Neymar aurait eu du fil à retordre, puisque la star brésilienne aurait tenté de convaincre son ancien coéquipier du PSG de le rejoindre dans la capitale. Comme l’a par exemple annoncé Foot Mercato, Neymar aurait même échangé quotidiennement avec Messi à ce sujet. Finalement, l’attaquant argentin a décidé de rester au Barça, mais Neymar aura apporté une belle preuve au cours de cette période.

Un Neymar impliqué pour le PSG

Alors que durant l’été 2019 il avait souhaité quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone, Neymar se sent désormais beaucoup plus épanoui dans la capitale et laisse même entrevoir une ouverture pour une prolongation de contrat comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en juillet dernier. Et avec ses tentatives répétées de faire venir Lionel Messi, le numéro 10 du PSG prouve bien qu’il se sent désormais pleinement concerné dans le projet parisien.