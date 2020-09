Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Thiago Alcantara soutient Lionel Messi !

Publié le 6 septembre 2020 à 0h00 par A.C.

Lionel Messi a annoncé hier qu’il irait au terme de son contrat au FC Barcelone. Une décision tonitruante qui suscite des réactions, comme celle de Thiago Alcantara.

Après une dizaine de jours d’un feuilleton haletant, Lionel Messi a annoncé qu'il portera le maillot du FC Barcelone cette saison. Il a toutefois révélé avoir bel et bien demandé à ses dirigeants de le laisser partir cet été, chargeant au passage le président Josep Maria Bartomeu et critiquant la direction prise par le club depuis plusieurs années déjà. Au cours de la conférence de presse de la sélection espagnole, Thiago Alcantara a été interrogé sur la décision de Messi, son ancien coéquipier au Barça.

« C’est sa décision et elle doit être respectée »