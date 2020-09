Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Messi et Bartomeu, c’est la guerre !

Publié le 5 septembre 2020 à 20h30 par A.C.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone dépendra d’une seule personne : le président Josep Maria Bartomeu.

Pour certains, tout est rentré dans l’ordre. Pourtant, la récente explication de Lionel Messi est loin d’avoir apaisé les choses. Le sextuple Ballon d’Or a certes annoncé qu’il rester au FC Barcelone cette saison, mais il a surtout détruit la direction et surtout le président Josep Maria Bartomeu, qui semble être pour le coupable numéro un des problèmes du club. « Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse » a notamment dit Messi, lors de cette longue interview accordée à Goal . « J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, en me battant pour des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers mais chaque année, on bricole ». Une sortie qui tombe plutôt mal pour Bartomeu, déjà très critiqué par les supporters barcelonais, qui réclament sa démission.

« C’est la grande victoire de Bartomeu sur Messi ! »

Vu de l’extérieur pourtant, l’issue de ce dossier est clairement une victoire du président Josep Maria Bartomeu, face à la plus grande star de son club. Intervenu plusieurs fois sur l’antenne de RMC Sport depuis l’annonce fracassante de Messi, le correspondant Frédéric Hermel a clairement parlé d’une victoire de Bartomeu. « C’est la grande victoire de Bartomeu ! Il ne sera pas le président qui aura fait partir Messi. Pour la première fois qu’il est à la tête du club, il a agi en vrai président » a expliqué le journaliste de RMC . « Messi avait décidé de partir et ne s’imaginait pas rester au Barça. Il demande à ses avocats d’étudier son départ et envoie une lettre recommandée disant : “Je pars”. Cependant il a peut-être été mal conseillé, mais Messi s’est couché, parce qu’il avait peur de perdre devant la justice. C’était une guerre juridique et Messi a perdu la guerre juridique ».

Messi veut un départ de Bartomeu