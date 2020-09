Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi se fait tacler par... une légende du Real Madrid !

Publié le 6 septembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Malgré ses velléités de départ, Lionel Messi a été contraint de rester au FC Barcelone par Josep Maria Bartomeu. Mais selon Hugo Sanchez, le président du Barça n'est pas celui qu'il faut blâmer.

Ce vendredi, le feuilleton Lionel Messi a pris fin après plusieurs semaines d’intenses rumeurs et déclarations de part et d'autre. En raison de la clause libératoire de 700M€ présente dans son contrat, Lionel Messi ne quittera pas le FC Barcelone cet été, contre sa volonté. L’Argentin pourrait toutefois prolonger son contrat, mais les négociations ne débuteront probablement qu’après les élections du nouveau président des Blaugrana , la relation entre le sextuple Ballon d’Or et Josep Maria Bartomeu semblant plus que tendues. Si le président catalan a forcé Lionel Messi à rester, il n’est pas entièrement responsable selon Hugo Sanchez.

« Messi n'a eu d'autre choix que de rester à Barcelone en raison des mauvais conseils de son père »