PSG - Malaise : Mbappé, Covid-19... Leonardo fracasse la FFF !

Publié le 7 septembre 2020 à 21h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé a été testé positif au Covid-19 ce lundi, Leonardo s'est emporté contre la FFF après avoir appris la nouvelle dans les médias.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le PSG. Alors que le club de la capitale affronte Lens jeudi puis l'OM dimanche en Ligue 1, Kylian Mbappé a été testé positif au Covid-19 avec l'équipe de France ce lundi. Asymptomatique, l'international français est le septième joueur contaminé après Neymar, Angel Di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Keylor Navas, et a logiquement été renvoyé chez lui, forfait pour le match contre la Croatie. Mais au sein du PSG, cette information ne passe pas. Le club de la capitale n'aurait en effet pas été prévenu par la FFF, tandis que Leonardo a appris la nouvelle dans les médias. De quoi susciter la colère du directeur sportif au micro de RMC .

« C'est inacceptable »