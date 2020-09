Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès affiche une inquiétude pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Buteur contre la Suède avec l'équipe de France (1-0), Kylian Mbappé a également été touché à la cheville ce qui ne rassure pas Pierre Ménès.

Pour le retour de l'équipe de France, Kylian Mbappé s'est distingué. Buteur au terme d'une action chanceuse mais sur laquelle il a provoqué ses adversaires, l'attaquant du PSG a été décisif, mais a également du sortir suite à un contact sur la cheville qui le fait souffrir depuis la fin du mois de juillet et le tacle de Loïc Perrin en finale de la Coupe de France. Et Pierre Ménès s'inquiète.

«On a vu à sa douleur que sa blessure n’était pas totalement résorbée»