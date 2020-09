Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Pierre Ménès dézingue Pablo Sarabia

Publié le 13 septembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Le retour du PSG en Ligue 1 s’est soldé par une défaite face au RC Lens. Compte tenu des absences de Neymar, Di Maria ou Mbappé devant, Pablo Sarabia était très attendu. L'Espagnol a finalement déçu et Pierre Ménès n'a pas manqué de le souligner.

Le PSG a enfin fait son retour en Ligue 1 après sa finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich. Ce premier match face au RC Lens avait été décalé pour permettre aux Parisiens de se reposer. Ces vacances n'ont finalement pas été bénéfiques car plusieurs cadres tels qu'Angel Di Maria, Neymar, Keylor Navas et Leandro Paredes ont été testés positif au Covid-19 à leur retour. Même diagnostic pour Kylian Mbappé qui a appris la nouvelle au rassemblement de l’Equipe de France. Des absence qui se sont vues face aux Lensois, qui ont réussi l'exploit de disposer des hommes de Thomas Tuchel (1-0).

« Un scandaleux fantôme »