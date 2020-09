Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Le gros message de Neymar sur le racisme et Alvaro Gonzalez !

Publié le 14 septembre 2020 à 20h45 par Th.B.

Sur son compte Instagram, Neymar s’est longuement livré sur l’épisode de dimanche soir lors du PSG/OM entre lui et Alvaro Gonzalez et sur la question du racisme en général.

Hormis les bagarres à la fin du match ou des cartons distribués en masse par l’arbitre de la rencontre, ce PSG/OM restera dans les annales également à cause d’un potentiel épisode de racisme. Au cours de cette confrontation entre le champion de France et du club phocéen (0-1), Neymar s’est emporté alors qu’Alvaro Gonzalez aurait proféré des insultes racistes à son égard. Sur son compte Twitter , le défenseur de l’OM n’a pas nié avoir tenu les propos en question, assurant simplement qu’il n’y a « pas de place pour le racisme » s’entourant des minorités de l’effectif marseillais sur une photo. De son côté, Neymar n’a pas gardé son calme et n’est pas resté dans le silence en multipliant les messages sur les réseaux sociaux alors que selon lui, Gonzalez l’aurait traité de « macaque » . Le PSG a communiqué en affichant son soutien pour la star brésilienne et sur le réseau social Instagram , Neymar a mis les choses au clair.

« Tu sais ce que tu as dit… Je sais ce que j’ai fait »