Foot - PSG

PSG : Alvaro, racisme... Le PSG sort du silence et défend Neymar

Publié le 14 septembre 2020 à 18h50 par B.C. mis à jour le 14 septembre 2020 à 18h51

Après avoir accusé Alvaro Gonazalez de racisme, Neymar a reçu le soutien du PSG.