Foot - PSG

PSG : Enfin une bonne nouvelle pour Tuchel avec Mbappé ?

Publié le 14 septembre 2020 à 16h45 par B.C.

Alors que le Classique entre le PSG et l'OM va laisser des traces dans l'effectif déjà amoindri de Thomas Tuchel, Kylian Mbappé pourrait de son côté faire son retour le week-end prochain.

Le PSG connaît un début de saison catastrophique. Sur le plan sportif, le club de la capitale a perdu ses deux premiers matches de Ligue 1, dont le Classique face à l'OM (0-1). Un choc qui va laisser des traces puisque 3 joueurs parisiens ont été expulsés par l'arbitre : Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa. Alors que le Brésilien accuse Alvaro Gonzalez de racisme, la star du PSG risque gros puisque le règlement de la FFF prévoit jusqu'à 7 matches de suspension pour un « acte de brutalité ou coup commis hors action de jeu sans occasionner de blessure ». Alors que l'effectif du PSG est déjà amoindri en raison des cas de coronavirus, Thomas Tuchel pourrait avoir du mal à aligner une équipe en pleine forme lors des prochaines journées du Championnat. Cependant, l'Allemand pourrait, enfin, recevoir une bonne nouvelle.

Mbappé finalement disponible dès dimanche ?