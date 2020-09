Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Racisme, insultes… Neymar en remet une couche sur Alvaro Gonzalez !

Publié le 14 septembre 2020 à 12h15 par T.M.

Exclu lors du match PSG-OM, Neymar a révélé qu’Alvaro Gonzalez avait proféré des insultes racistes. Et si l’Espagnol s’est expliqué après la rencontre, le Brésilien n’a lui pas décoléré, en rajoutant une couche sur les réseaux sociaux.

Outre le résultat de ce PSG-OM, qui s’est soldé par une victoire des hommes d’André Villas-Boas (0-1), on retient avant tout l’énorme polémique entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Tout au long de la rencontre, les deux joueurs n’ont pas cessé de s’invectiver et le Brésilien a même fini par être exclu dans les arrêts de jeu. Toutefois, en regagnant les vestiaires, Neymar a tenu à interpeller le 4ème arbitre de la rencontre, expliquant qu’il avait frappé Alvaro Gonzalez car il avait proféré des insultes racistes. Des accusations très graves de la part du Parisien, qui a expliqué : « Maintenant, je veux voir l'image du raciste qui m'appelle 'fils de **** de singe’ ». Sur les réseaux sociaux, Alvaro Gonzalez a tenu à se défendre, mais cela n’a semble-t-il pas calmé l’international auriverde.

« Soyez un homme ! Raciste »