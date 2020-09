Foot - PSG

PSG : Capitanat, Neymar… L’énorme sortie du clan Verratti sur son statut !

Publié le 13 septembre 2020 à 21h15 par T.M.

Avec le départ de Thiago Silva, le rôle de capitaine du PSG semble revenir à Marquinhos. Un statut que Marco Verratti, bien qu’il soit là depuis 2012, ne semble pas prêt à assumer.

Cet été, une page s’est donc tournée au PSG avec le départ de Thiago Silva. Désormais à Chelsea, le Brésilien laisse un énorme vide à la fois sur le terrain, mais aussi dans le groupe. En effet, Thomas Tuchel a vu son capitaine faire ses valises et forcément, il faut le remplacer et trouver un nouveau leader de groupe. Naturellement, les regards se tournent vers Marquinhos, qui s’impose plus que jamais comme le successeur naturel de Thiago Silva et le nouveau patron du PSG. Désormais, c’est donc le Brésilien que l’on devrait voir avec le brassard de capitaine quand il est sur le terrain. De par sa longévité au sein du club de la capitale, Marco Verratti aurait également pu prétendre à ce rôle, ce qui ne semble toutefois pas être ses intentions.

« Il est plus influençable qu’influenceur »