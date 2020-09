Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Tuchel avait déjà le successeur de Thiago Silva ?

Publié le 13 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Avec le départ de Thiago Silva, le PSG et Leonardo cherchent actuellement un nouveau défenseur central. Toutefois, la solution pourrait déjà être sous les yeux de Thomas Tuchel. Explications.

Une page s’est tournée cet été au PSG. En effet, après 8 ans passés sous le maillot parisien, Thiago Silva a fait ses valises. En effet, le Brésilien, désormais à Chelsea, arrivait au terme de son contrat et Leonardo n’avait pas forcément pour plan de lui offrir une prolongation. Le désormais ex-protégé de Thomas Tuchel a donc filé du côté de Londres et au PSG, on cherche désormais à le remplacer. En effet, un nouveau défenseur central est recherché à Paris, qui a également enregistré le départ de Tanguy Kouassi cet été. Plusieurs pistes sont ainsi étudiées par Leonardo, mais avec les finances actuelles du club de la capitale, cela n’est pas simple. Et à défaut de sortir le chéquier, le PSG pourrait déjà avoir la réponse dans son effectif en la personne de Thilo Kehrer.

« Jouer de plus en plus dans l’axe »