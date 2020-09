Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet énorme flop règle ses comptes avec le club !

Publié le 13 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il a officiellement quitté l’ASSE après trois années très compliquées dans le Forez, Loïs Diony n’a pas manqué de tacler certains de ses anciens entraîneurs.

C’est officiel depuis le 10 septembre : Loïs Diony (27 ans) c’est plus un joueur de l’ASSE. L’ancien buteur dijonnais, qui avait été recruté pour 10M€ à l’été 2017, n’a jamais réussi à justifier un tel investissement et a vécu trois années de calvaire chez les Verts. Finalement, c’est au SCO Angers que Diony va tenter de se relancer. Et dans un entretien accordé à L’Equipe samedi, l’ancien buteur de l’ASSE a réglé ses comptes…

« Je n’ai jamais reçu d’amour »