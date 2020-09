Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échange de joueurs à venir avec Pep Guardiola ? La réponse !

Publié le 12 septembre 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait disposé à se séparer de Nelson Semedo cet été, le club catalan ciblerait Joao Cancelo pour le remplacer. Pour autant, cela ne devrait pas conduire à un échange entre les deux joueurs, tout deux représentés par Jorge Mendes.

L’avenir de Nelson Semedo s’écrit une nouvelle fois en pointillés. Et pour cause, tandis qu’il était annoncé dernièrement que le FC Barcelone et le Portugais discutaient d’une prolongation de son contrat, la donne aurait désormais grandement évolué puisque l’ancien joueur de Benfica est maintenant annoncé sur le départ. Jorge Mendes aurait en effet présenté une offre au Barça concernant son client, qui se verrait bien répondre la Premier League où il jouit d’une bonne réputation. Toutefois, si le FC Barcelone attendrait entre 45 et 50 M€ pour laisser filer son joueur, encore faudrait-il lui trouver un remplaçant. Et dans cette optique, les Blaugrana s’intéresseraient de prêts au profil de son compatriote Joao Cancelo.

Manchester City ne vendra pas Joao Cancelo à bas coût !