Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie importante sur l'avenir de Suarez !

Publié le 12 septembre 2020 à 15h00 par La rédaction

D'abord annoncé à la Juventus, Luis Suarez pourrait finalement échapper aux Turinois. L'intérêt de l'Atletico de Madrid aurait rouvert les débats. Mais les champions d'Italie garde espoir pour attirer l'attaquant uruguayen.

Le dossier Suarez s'éternise. Annoncé depuis plusieurs semaines à la Juventus, l'attaquant de 33 ans pourrait rester en Espagne. Soit toujours du côté de Barcelone, soit du côté de l'Atletico de Madrid. Pour rejoindre Turin, il ne manquerait plus qu'un passeport à Luis Suarez. Entre-temps, Lionel Messi est resté au FC Barcelone et l'Atletico est entré dans la course et la donne aurait changé.

La Juve attend son nouvel attaquant