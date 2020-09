Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour à l’OL ? La réponse du clan Umtiti !

Publié le 12 septembre 2020 à 13h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aimerait se séparer de Samuel Umtiti d’ici la fin du mercato et le défenseur central formé à l’OL est annoncé de retour dans son ancien club. Néanmoins, pour le frère et représentant du champion du monde, ça s’annonce compliqué.

Samuel Umtiti ne fait clairement plus partie des plans du FC Barcelone et ce depuis le début de ses déboires physiques post Coupe du monde. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Umtiti pourrait quitter le Barça d’ici la fin du mercato fixée au 5 octobre prochain. Certaines rumeurs envoient le champion du monde à l’OL, son club formateur. Directeur sportif du club rhodanien, Juninho révélait dernièrement à RMC qu’à moins qu’il fasse un effort financier, cette opération ne serait pas réalisable. Un témoignage qui va dans la lignée de celui que son frère et agent a tenu.

« La rumeur OL est belle, mais »