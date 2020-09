Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour l’avenir de Luis Suarez ?

Publié le 11 septembre 2020 à 13h00 par H.G. mis à jour le 11 septembre 2020 à 13h01

Alors qu’il est annoncé du côté de la Juventus ces derniers jours, Luis Suarez pourrait voir sa situation se décanter dès jeudi prochain.

Après six saisons passées au FC Barcelone, l’aventure de Luis Suarez en Catalogne devrait prochainement toucher à sa fin. Ronald Koeman ne compterait en effet pas sur lui et l’aurait ainsi enjoint à se trouver un nouveau club. Tout indique celui-ci sera vraisemblablement la Juventus, où Luis Suarez aura pour tâche de succéder à Gonzalo Higuain. Cependant, il resterait encore un obstacle à franchir pour l’attaquant de 33 ans, à savoir obtenir la nationalité italienne, celle de sa femme ne suffisant pas pour qu'il ne soit pas considéré comme un joueur extra-communautaire contrairement aux règles en vigueur en Liga. Et dans cette optique, un grand pas pourrait être franchi prochainement…

Luis Suarez va bientôt passer un test pour obtenir la nationalité italienne !