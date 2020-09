Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez, Vidal… L’opération dégraissage se poursuit au Barça !

Publié le 12 septembre 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que Ronald Koeman a décidé de renouveler en profondeur l’effectif du FC Barcelone, deux joueurs pourraient quitter le club catalan très prochainement. Et plus encore, cinq autres verraient aussi leur futur s’écrire en pointillés.

Après une saison 2019/2020 cauchemardesque ponctuée par la perte du titre en Liga face au Real Madrid et une humiliation historique en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone a décidé que l’heure était venue d’opérer de grands changements dans son effectif. Par conséquent, sous l’égide de Ronald Koeman, la direction du Barça s’est lancée dans un vaste plan de remodelage de son groupe, qui a commencé il y a déjà quelques jours avec le retour au Séville FC d’Ivan Rakitic. Et tout indique que le départ du milieu croate n’était que le premier d’une longue liste dans la mesure où deux autres joueurs seraient à leur tour sur le point de quitter le FC Barcelone dans les jours à venir.

Luis Suarez et Arturo Vidal, leur aventure s’arrête maintenant !

Tout deux vieillissants, sur le déclin et n’entrants pas dans les plans de Ronald Koeman, Luis Suarez et Arturo Vidal devraient très prochainement quitter le Barça. Preuve de leur départ imminent, les deux hommes ne sont pas dans le groupe retenu par le technicien néerlandais pour affronter le Gimnàstic de Tarragona ce samedi en match amical. Quant à leur future destination, tout indique que les deux joueurs rejoindront la Serie A. Concernant Luis Suarez, celui-ci serait proche de rejoindre la Juventus. La Gazzetta dello Sport a même annoncé ce vendredi que celui qu’on surnomme El Pistolero était attendu jeudi prochain dans la ville italienne de Pérouse afin de passer un examen linguistique et culturel précédant son obtention de la nationalité italienne, chose qui lui permettrait de ne plus avoir le statut d’extra-communautaire selon les règles en vigueur en Serie A. De son côté, Arturo Vidal prendrait vraisemblablement la direction de l’Inter, où Antonio Conte souhaiterait ardemment sa venue. Tout pourrait même très bientôt se régler dans la mesure où Gerard Romero a annoncé que l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich partira en Italie ce samedi. De son côté, Fabrizio Romano a précisé que les derniers détails pour la venue du Chilien dans les rangs des Nerazzurri étaient en train de se boucler. Un accord serait donc proche entre l’Inter et le FC Barcelone, tandis qu’Arturo Vidal se serait d’ores et déjà entendu avec les pensionnaires du stade Giuseppe Meazza concernant son contrat qui le liera au club lombard jusqu’en juin 2022.

Umtiti, Semedo… Une autre vague de départs à prévoir ?