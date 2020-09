Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jorge Mendes est passé à l’action dans ce dossier chaud !

Publié le 12 septembre 2020 à 11h00 par H.G. mis à jour le 12 septembre 2020 à 11h04

Alors que le futur de Nelson Semedo au FC Barcelone s’écrit en pointillés ces derniers temps, son agent, qui n’est autre que Jorge Mendes, aurait présenté une offre au club catalan cette semaine.

Le moins que l’on puisse dire est que l’avenir de Nelson Semedo n’a de cesse de connaitre des rebondissements. En effet, alors qu’il était annoncé que le latéral portugais pourrait quitter le FC Barcelone cet été, plusieurs informations sont allées à l’encontre de cette tendance en affirmant que l’ancien joueur de Benfica discutait désormais d’une prolongation. Cependant, un nouveau retournement de situation semble être intervenu, puisqu’il est désormais une nouvelle fois annoncé que Nelson Semedo pourrait quitter le Barça, et cela en dépit du fait qu’il est parvenu à s’imposer sur le côté droit des Blaugrana face à Sergi Roberto. Et à en croire les derniers échos venus d’Espagne, son agent Jorge Mendes semble bien décidé à lui faire quitter le FC Barcelone.

Le Barça attendrait entre 45 et 50M€ en cas de départ de Semedo