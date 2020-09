Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de Ligue 1 pourrait jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 12 septembre 2020 à 16h15 par H.G. mis à jour le 12 septembre 2020 à 16h19

Alors que le PSG est sur les traces de Marcelo Brozovic, le club de la capitale verrait un autre club de Ligue 1 suivre avec attention la situation du milieu croate de l’Inter.

Après avoir enregistré l’arrivée d’Alessandro Florenzi au poste de latéral droit ce vendredi, Leonardo va maintenant pouvoir se concentrer sur sa quête de renforts au milieu de terrain. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG a pour priorité Sergej Milinkovic-Savic dans cette perspective, mais le milieu de la Lazio n’est évidemment pas le seul joueur ciblé par le club de la capitale, ni l’unique piste étudiée par l’Italo-brésilien en Serie A. Et pour cause, comme nous vous l’avons également annoncé, Leonardo a dernièrement contacté l’agent de Marcelo Brozovic afin de prendre la température sur sa situation, l’Inter n'étant pas contre se séparer de son joueur son contrat jusqu’en 2022. De quoi offrir une fenêtre de tir au PSG, mais la tâche des champions de Ligue 1 ne sera pas si simple puisque l’AS Monaco s’intéresserait également à son profil.

L’AS Monaco suivrait Marcelo Brozovic, mais…