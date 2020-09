Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Niang, Villas-Boas vise un autre attaquant africain !

Publié le 13 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un dernier renfort offensif pour boucler son mercato estival, l’OM devrait avoir du mal à boucler M’Baye Niang. Alors André Villas-Boas se tourne vers un autre profil de Ligue 1 à cet effet.

« J'ai déjà détaillé le profil de l'attaquant que l’on attend, et aussi que Mbaye Niang ne viendra pas à l'OM. On continue à chercher », confiait André Villas-Boas vendredi en conférence de presse, assurant donc que M’Baye Niang ne serait pas la prochaine recrue offensive tant attendue par l’OM pour cet été. Néanmoins, l’entraîneur portugais continue donc de prospecter le marché pour son trouver son nouveau renfort en attaque, et il semblerait que Villas-Boas ne se tourne finalement vers un autre joueur africain évoluant aussi en Ligue 1.

Baldé ciblé par l’OM ?

Comme l’a révélé Sky Italia samedi, l’OM aurait désormais des vues sur Keita Baldé, l’attaquant sénégalais de l’AS Monaco. Ce dernier ne sera pas retenu par le club de la Principauté en cas d’offre satisfaisante, et l’OM pourrait donc profiter de sa situation très délicate sur le Rocher pour le relancer cet été. La concurrence s’annonce toutefois périlleuse pour Keita Baldé puisque la Sampdoria, Cagliari et la Fiorentina sont également sur les rangs.