Mercato - Barcelone : Le Barça va accélérer pour Lautaro Martinez !

Publié le 12 septembre 2020 à 17h00 par H.G.

Annoncé comme étant la grande priorité du FC Barcelone en matière de recrutement, Lautaro Martinez verrait le club catalan commencer à s’agiter en coulisses dans l’optique de sa venue en mandatant Jorge Mendes.

Après six années au FC Barcelone, l’aventure de Luis Suarez en Catalogne pourrait prochainement toucher à sa fin. En effet Ronald Koeman ne compte pas sur lui pour la saison 2020/2021 et l’a ainsi enjoint à se trouver un nouveau club. La Juventus est annoncée comme son point de chute le plus probable, tandis que le Barça se serait lancé en quête de son successeur. Si le nom de Memphis Depay a fréquemment été avancé derniers temps dans cette optique, la priorité absolue du FC Barcelone resterait encore et toujours Lautaro Marinez. Et à en croire les dernières indiscrétions venues de l’autre côté des Alpes, les choses pourraient prochainement s’accélérer pour l’attaquant de l’Inter.

Jorge Mendes aurait un rôle à jouer dans le dossier Lautaro Martinez !