Mercato - Barcelone : Le Barça perd espoir pour Lautaro Martinez !

Annoncé comme la priorité du FC Barcelone depuis de nombreux mois, Lautaro Martinez est encore loin de la Catalogne. Au sein du club, on doute d'ailleurs de plus en plus d'une arrivée de l'Argentin cet été.

Avant même l'annonce de grands changements au sein du FC Barcelone, un nom revenait avec insistance pour renforcer le club catalan : Lautaro Martinez. L'Argentin semble en effet être le seul joueur à faire totalement l'unanimité en interne. La direction estime que l'attaquant de 23 ans est la recrue idéale pour succéder à Luis Suarez, un sentiment partagé par Lionel Messi qui aurait déjà validé son arrivée il y a quelques mois. Néanmoins, le Barça pourrait être contraint d'oublier sa priorité. En effet, l'Inter Milan n'a pas l'intention de lâcher son joueur comme l'a récemment indiqué son vice-président Javier Zanetti : « Il est heureux et pour le moment, il ne quittera pas l’Inter. Il est notre présent et notre avenir comme le sont Bastoni, Barella et Lukaku ».

L'opération Lautaro Martinez est « très froide »

Et comme l'explique ESPN ce vendredi, le Barça commence à se faire une raison pour Lautaro Martinez. Des sources au sein du club admettent que l'opération est « très froide » et ne sont pas optimistes sur l'issue de ce dossier. « Il reste trois semaines, mais nous devons d'abord faire sortir des joueurs », indique-t-on en interne sans trop y croire pour autant. Alors que Lautaro Martinez verrait d'un bon œil son arrivée en Catalogne, le principal obstacle se nommerait l'Inter. Ainsi, même en cas de départ de certains joueurs, difficile d'imaginer l'attaquant débarquer du côté du Camp Nou. Le Barça pourrait donc se résoudre à passer à la vitesse pour Memphis Depay, une piste bien plus simple à boucler puisque l'OL pourrait céder son capitaine pour environ 25M€ sachant qu'il n'a plus qu'une année de contrat. Néanmoins, un autre joueur est très attendu pour cette nouvelle saison.

La recrue offensive du Barça pourrait s'appeler Ansu Fati