Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp met les choses au clair pour cette piste XXL de Koeman !

Publié le 11 septembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Jurgen Klopp a tenu à clarifier la situation de Georginio Wijnaldum, dont la venue au FC Barcelone tarde à se concrétiser.

A moins d’un mois de la fin du mercato estival et outre l'arrivée de Miralem Pjanic, le FC Barcelone peine à se renforcer dans l’un des chantiers principaux de Ronald Koeman : le milieu de terrain. La faute notamment à des départs qui tardent à se conclure (Arturo Vidal, Luis Suarez) et à quelques différends entre la direction Blaugrana et l’entraîneur néerlandais. Si ce dernier souhaite en effet attirer Georginio Wijnaldum, qu’il a déjà entraîné avec les Pays-Bas, les dirigeants du club culé favoriseraient quant à eux un retour de Thiago Alcantara. Ce dernier est toutefois annoncé proche de Liverpool pour remplacer Georginio Wijnaldum en cas de départ au FC Barcelone. A la veille de la reprise de la Premier League, Jurgen Klopp a tenu à clarifier la situation.

Klopp évoque le cas Wijnaldum !