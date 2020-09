Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se place sur un nouvel attaquant de L1 !

Publié le 12 septembre 2020 à 8h45 par A.M.

Toujours en quête de renforts offensifs, l'Olympique de Marseille continue de scruter le marché et cherche notamment en Ligue 1. D'après la presse italienne, l'OM se serait ainsi renseigné sur Keita Baldé qui ne sera pas conservé par l'AS Monaco.

Après avoir bouclé les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, l'Olympique de Marseille est en quête d'un avant-centre afin de concurrencer Dario Benedetto. « On continue à chercher. Ce n'est pas encore clair ce qu'on tente de faire. On a essayé de faire venir un joueur, mais ce n'était pas possible. On ne veut pas changer la hiérarchie avec Dario, mais avec la Ligue des Champions, il faut renforcer ce poste », confiait d'ailleurs André Villas-Boas en conférence de presse vendredi. Dans cette optique, l'OM scrute notamment le marché français et s'intéresse à plusieurs joueurs de Ligue 1 à l'image des deux Rémois Boulaye Dia et El Bilal Touré, ou encore des Rennais Lucas Da Cunha et M'Baye Niang. Mais ce n'est pas tout.

L'OM se renseigne sur Keita Baldé