Mercato - OM : Villas-Boas a-t-il raison de snober M'Baye Niang ?

Publié le 12 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Ciblé par l'OM, M'Baye Niang ne viendra pas renforcer le secteur offensif comme l'a réaffirmé André Villas-Boas ce vendredi. Le Portugais avait déjà fermé la porte à l'attaquant sénégalais en juillet dernier. Mais le coach marseillais a-t-il raison de ne pas vouloir miser sur le Rennais ?

À moins d'un mois de la fin du mercato estival, l'OM doit encore régler quelques dossiers chauds. Plusieurs départs sont toujours attendus afin de renflouer les caisses, mais un joueur est également espéré par André Villas-Boas, et pas des moindres. Alors que Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres, et que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund, l'OM cherche désormais à récupérer un attaquant, mais difficile de mettre la main dessus sans dépenser quelques millions d'euros. L'OM disposerait ainsi d'une enveloppe comprise entre 7M€ et 10M€, et comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport, le club phocéen a récemment renoué le contact avec l'entourage de M'Baye Niang, mais André Villas-Boas ne compte visiblement pas sur l'international sénégalais.

« M'baye Niang ne viendra pas à l'OM »