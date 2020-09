Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, Kimpembe met la pression à Leonardo pour le recrutement !

Publié le 12 septembre 2020 à 17h30 par B.C.

Comme Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe estime que le Paris Saint-Germain a besoin de se renforcer après la vague de départs durant le mercato estival.

Jusqu'à maintenant, le PSG s'est montré assez calme sur le marché des transferts. En attendant le possible retour d'Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo a décidé de conserver Mauro Icardi et Sergio Rico, prêtés la saison dernière. Ainsi, l'unique réel renfort estival du PSG se nomme Alessandro Florenzi, arrivé en provenance de l'AS Rome vendredi sous le forme d'un prêt avec option d'achat pour pallier le départ de Thomas Meunier. Mais avec la récente vague de départs au sein du club (Kouassi, Silva, Cavani...), d'autres recrues sont attendues dans la capitale, alors que le mercato fermera ses portes dans moins d'un mois. Leonardo a donc la pression, et il est très attendu.

Quand Mbappé espère de « bonnes recrues »

Interrogé par Téléfoot dimanche dernier, Kylian Mbappé n'a pas hésité à interpeller son directeur sportif en évoquant le mercato du Paris Saint-Germain. « Il faut positiver et faire un bon recrutement parce que je pense que ça va être important. S'il faut acheter des joueurs ? Bien sûr ! Il faut acheter des joueurs, mais on va voir comment ça va se passer. Il y a des gens qui font leur travail, j'espère qu'on aura des bonnes recrues et qu'on pourra redémarrer la saison avec l'objectif de faire mieux la saison prochaine », avait indiqué le natif de Bondy, un sentiment partagé par Leonardo. « Si Kylian dit ça, c'est parce qu'il sait qu'on pense la même chose (rire). Le PSG a toujours été ambitieux, mais il faut faire avec certaines situations. Aujourd'hui, avant de faire un pas il faut réfléchir. Ça doit être millimétré », expliquait Leonardo dans le CFC , insistant sur le fait que le PSG devait déjà vendre avant de penser à acheter.

« Bien sûr qu'on a besoin de recrues »