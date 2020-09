Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Choupo-Moting affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 11 septembre 2020 à 20h45 par H.K.

Libre depuis son départ du PSG à la fin de la Ligue des Champions, Eric Maxim Choupo-Moting ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Et ce dernier affiche un désir clair concernant son avenir…

Eric Maxim Choupo-Moting n’a toujours pas de club pour le moment. Libre depuis son départ du PSG après la fin du Final 8 de la Ligue des champions, l’international camerounais n’a toujours pas trouvé d’accord avec le PSG pour continuer son aventure. D’après les dernières informations de l’Equipe , Thomas Tuchel souhaiterait prolonger l’ancien attaquant de Schalke 04, puisque ce dernier serait très apprécié dans le vestiaire, notamment après la rencontre face à l’Atalanta et son but salvateur en quart de finale de Ligue des Champions. Et l’attaquant parisien a clairement affiché son désir concernant son avenir…

« Mon désir ? Tout le monde sait que j’aime vraiment le PSG… »