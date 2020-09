Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant tend les bras à Leonardo !

Publié le 13 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de recruter un attaquant pour assurer la succession d’Edinson Cavani, le PSG négocierait actuellement un retour d’Eric-Maxim Choupo-Moting. Et le Camerounais semble très ouvert à cette idée…

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG fin août, après la finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (0-1), Eric-Maxim Choupo-Moting sera-t-il le renfort offensif tant attendu par Leonardo ? Depuis le départ d’Edinson Cavani, le directeur sportif du PSG cherche un nouvel attaquant, mais ses moyens financiers sont limités. D’ailleurs, Choupo-Moting semble tout à fait disposé à revenir.

« Tout le monde sait que j’aime le PSG »