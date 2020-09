Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Guardiola persiste pour Messi !

Publié le 12 septembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Alors qu’il avait déjà expliqué qu’il n’avait pas vraiment songé à une éventuelle arrivée de Lionel Messi à la presse belge, Kevin de Bruyne a remis ça concernant le capitaine du FC Barcelone, mais pour un média anglais.

Ce n’est pas un secret. Lors de la période de flou quant à l’avenir de Lionel Messi, désireux de quitter le FC Barcelone, Manchester City était le grand favori à sa signature. Des retrouvailles entre le capitaine du Barça et Pep Guardiola auraient donc pu avoir lieu. Mais il va falloir attendre l’été 2021, moment où le contrat de Lionel Messi avec le Barça arrivera à expiration. Interrogé sur la possibilité de voir La Pulga arriver par La Dernière Heure récemment, Kevin De Bruyne avait clairement fait savoir qu’il ne s’était pas vraiment projeté sur la question. Pour la presse anglaise, la star de Manchester City en a rajouté une couche.

« Les gens sont censés venir et ils finissent par ne pas venir »