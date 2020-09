Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se fait refroidir pour cette piste offensive !

Publié le 12 septembre 2020 à 18h15 par La rédaction

A la recherche d'un nouvel attaquant, l'OM s'intéresse désormais à Alfredo Morelos des Rangers. Le Colombien serait aussi proche de la Fiorentina, mais son agent dément tout contact.

Auteur de trois belles saisons du côté de Glasgow, ponctuées par 79 buts et 31 passes décisives, Alfredo Morelos pourrait quitter les Rangers cet été. Selon nos informations, l'OM envisage un prêt pour l'international colombien. Mais le club écossais préfère un transfert définitif plutôt qu'un simple prêt. Alors, la concurrence du LOSC ou de la Fiorentina pourrait peser lourd.

« C'est un joueur des Rangers »