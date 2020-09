Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En plein dégraissage, le Barça se tourne déjà vers son recrutement !

Publié le 12 septembre 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que plusieurs joueurs seraient susceptibles de quitter le FC Barcelone prochainement, le club catalan se pencherait d’ores et déjà sur la suite de son mercato en ciblant certains éléments à même de présenter un gain qualitatif pour son effectif.

L’heure est au renouveau au FC Barcelone ! Après une saison des plus délicates ponctuée par la perte du titre en Liga et une humiliation historique en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), le club catalan entend renouveler en profondeur son effectif sous la houlette de son nouvel entraîneur Ronald Koeman. Dans cette optique, Luis Suarez et Arturo Vidal, qui n’entrent pas dans les plans du technicien néerlandais, ont été enjoints à se trouver un nouveau club et seraient tout proches de rejoindre respectivement la Juventus et l’Inter. De son côté, Nelson Semedo pourrait être vendu par le FC Barcelone afin d’engranger des liquidités, tandis que Samuel Umtiti verrait lui-aussi son avenir s’écrire en pointillés après avoir passé les deux dernières saisons trop souvent blessé. Tous ces joueurs pourraient donc prochainement s’en aller, et le Barça aurait de la suite dans les idées pour remplacer certains d’entre-eux.

Lautaro Martinez, le retour de flamme ?

Si le nom de Memphis Depay a dernièrement été avancé pour succéder à Luis Suarez, la priorité des priorités resterait encore et toujours Lautaro Martinez, pour lequel un retour de flamme pourrait intervenir prochainement après plusieurs semaines de stand-by. Et pour cause, à en croire Il Corriere dello Sport , le FC Barcelone aurait mandaté Jorge Mendes pour qu’il agisse dans le dossier, en lui demandant de réaliser des transferts de fonds qui permettraient ensuite au Barça de lancer l’assaut afin d’arracher la signature de celui qu’on surnomme El Toro . De son côté, l’entourage du buteur argentin pourrait prochainement rencontrer la direction de l’Inter afin de mettre la pression et de réitérer l’envie du natif de Bahía Blanca, qui serait de rejoindre les Blaugrana pour y évoluer aux côtés de Lionel Messi. Le calendrier est court pour les Nerazzurri , qui auraient peu de temps pour le remplacer d’ici à la fin du mercato s’ils venaient à partir maintenant, mais le FC Barcelone aurait bien l’intention de tenter sa chance. Cependant, tout dépendra de la réussite - ou non - de la mission de Jorge Mendes, commandée par Josep Maria Bartomeu. Mais tout indique donc que le dossier Lautaro Martinez pourrait prochainement connaitre un coup d’accélérateur.

