Mercato - Barcelone : OL, transfert… Le dossier Samuel Umtiti se décante !

12 septembre 2020

Devenu totalement indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti était et reste contre un départ. Néanmoins, sa position pourrait rapidement évoluer alors que son ancien club, à savoir l'OL, serait un potentiel point de chute pour lui.

Il était arrivé sur la pointe des pieds à l’été 2016 après un Euro convaincant avec l’Équipe de France. Il s’était immédiatement imposé comme étant un poids lourd de l’effectif et de la défense du FC Barcelone. Néanmoins, pour remporter la Coupe du monde avec les Bleus en 2018, Samuel Umtiti a dû forcer sur son genou et aggraver sa blessure qui nécessitait une opération, qu’il n’a jamais voulu faire. Résultat ? Le champion du monde tricolore est régulièrement gêné par des pépins physiques et a vu Clément Lenglet lui prendre sa place à la fois au FC Barcelone et en Équipe de France. Afin de rapatrier Eric Garcia et d’alléger sa masse salariale, le FC Barcelone aimerait vendre Samuel Umtiti au plus offrant avant la fin du mercato. La rumeur OL prend de l’ampleur et fait même réagir Rudi Garcia. L’entraîneur du club rhodanien a récemment révélé à Téléfoot qu’il aimerait bien que cette opération se réalise, mais qu’elle pourrait ne pas se matérialiser. Pour Juninho, directeur sportif de l’OL, il faudrait que le joueur fasse un effort. « Umtiti ? Ce n’est pas notre niveau de contrat. Ce n’est pas pour nous aujourd’hui. On ne peut pas payer son salaire. Sauf si le joueur fait un effort, veut un contrat plus long, s’il veut revenir à la maison, je vais le chercher tout de suite » . Mais qu’en est-il de la position du principal intéressé ?

L’OL, le clan Umtiti ne ferme pas la porte

Ces derniers mois, Samuel Umtiti a fait l’objet d’un bon nombre de rumeurs de transfert. Le Napoli, l’Inter, Tottenham, même le PSG ont été liés au nom du champion du monde. Le 14 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le défenseur blaugrana ne comptait pas quitter le FC Barcelone. L’objectif du « Big Sam » serait de retrouver sa place de titulaire au Barça où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023. Une information confirmée par le clan Umtiti. Frère et agent du Français, Yannick Umtiti s’est livré à Foot01 sur la situation du joueur. « Samuel ne souhaite pas quitter le Barça cet été. Toutefois, en tenant compte de la volonté du club d’apporter du changement, on peut être amené à étudier des alternatives en accord avec les objectifs que s’est fixé le joueur. La rumeur OL est belle, mais a malheureusement très peu de chance de se concrétiser ». Ainsi, un retour à l’OL n’est pas totalement écarté par le principal intéressé. Mais que faut-il en penser ?

Alexandre Lacazette met les pieds dans le plat