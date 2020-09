Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Guendouzi !

Publié le 12 septembre 2020 à 15h15 par La rédaction

À la recherche de nouveaux joueurs pour son milieu de terrain, le PSG a coché le nom de Mattéo Guendouzi. Le Français était annoncé sur le départ mais Mikel Arteta semble avoir changé son fusil d'épaule.

Pour son milieu de terrain, Leonardo a coché le nom de Mattéo Guendouzi en plus de certains autres tels que Marcelo Brozovic ou Sergej Milinkovic-Savic. Le transfert du milieu des Gunners paraissait facilement réalisable étant donné que Mattéo Guendouzi ne semblait pas faire partie des plans de Mikel Arteta pour la saison 2020/2021. Seulement, Arsenal, qui a besoin d’argent, demanderait pas moins de 35M€ pour son milieu, de quoi refroidir le PSG qui continue donc de réfléchir.

« On repart de zéro »