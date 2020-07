Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guendouzi aurait pris une décision radicale !

Publié le 26 juillet 2020 à 21h30 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Matteo Guendouzi figure sur les tablettes du Real Madrid et du FC Barcelone. De son côté, le milieu de terrain français, écarté du groupe de Mikel Arteta depuis la mi-juin, souhaiterait quitter Arsenal cet été.

Pensionnaire d'Arsenal depuis l'été 2018, Matteo Guendouzi a tapé dans l'oeil du Real Madrid et du FC Barcelone. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane et Eric Abidal - respectivement coach de la Maison-Blanche et secrétaire technique du Barça - ont coché le nom du jeune milieu de terrain français (21 ans) en vue du mercato estival. Et les deux hommes auraient une chance de rafler la mise pour Matteo Guendouzi.

Matteo Guendouzi bien décidé à changer d'air ?