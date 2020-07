Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça met un point final au feuilleton Dembélé !

Publié le 26 juillet 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé est le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du club, en comptant les bonus liés à son transfert, derrière Philippe Coutinho. Le champion du monde tricolore semblerait ne pas faire l’unanimité au FC Barcelone et pourrait se relancer en Angleterre du côté de Manchester United. Mais il n’en est rien. Explications.

C’était un véritable pari du FC Barcelone. Après avoir perdu Neymar au profit du PSG, qui avait levé la clause libératoire de 222M€ en août 2017, la direction du Barça choisissait de faire confiance à Ousmane Dembélé. Le futur champion du monde tricolore sortait d’une saison pleine avec le Borussia Dortmund, en attestaient ses 42 matchs et ses 8 buts pour celui qui avait tout juste 20 ans. Malgré quelques coups d’éclat, l’ailier blaugrana n’est pas parvenu à combler le vide laissé par Neymar, ses saisons ayant été minées par différentes blessures. Son hygiène de vie et son comportement ont d’ailleurs été pointés du doigt depuis son arrivée et ont fait beaucoup parler dans la presse et en interne. Ces dernières semaines, il a été dit dans la presse espagnole qu’Ousmane Dembélé devrait être vendu à l’intersaison ou serait susceptible d’être inclus dans de grosses opérations comme celle de Neymar. Le Français en plus d’une offre de 80M€. El Chiringuito expliquait récemment que cette proposition pourrait satisfaire le PSG. Cependant, l’attaquant du PSG ne devrait aller nulle part cet été. Quel avenir donc pour Ousmane Dembélé ?

Direction l’Angleterre ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé aurait la cote en Angleterre. Les médias espagnols et britanniques ont fait part d’intérêts d’Arsenal ou encore de Liverpool ces dernières semaines. Entraîneur des Reds , Jürgen Klopp apprécierait particulièrement le profil du champion du monde tricolore, ambidextre et capable d’évoluer sur l’aile gauche comme sur l’aile droite. Cependant, le grand rival de Liverpool serait également sur le coup. D’après The Sunday Times , Manchester United aurait fait part de son intérêt au FC Barcelone pour celui qui serait devenu indésirable du côté du Camp Nou. Mais qu’en est-il vraiment ? Le FC Barcelone tient-il réellement à se séparer de son champion du monde, un profil rare dans le football moderne ? À en croire les propos du président Josep Maria Bartomeu, Dembélé aurait toujours la confiance de ses dirigeants.

Bartomeu compte toujours sur Dembélé