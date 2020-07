Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Josep Maria Bartomeu s'est fixé une grande priorité !

Publié le 26 juillet 2020 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a de nombreux dossiers sur la table en vue de la session estivale des transferts à venir, Josep Maria Bartomeu a expliqué que la prolongation de Marc André ter Stegen était à ses yeux sa grande priorité.

La prochaine fenêtre estivale des transferts s’annonce riche en actualité du côté du FC Barcelone. Et pour cause, le club catalan a de nombreux dossiers sur la table, en passant de la prolongation de Lionel Messi au feuilleton Lautaro Martinez, ainsi que la nécessité de recruter à certains postes clés et de vendre des éléments devenus indésirables. Cependant, il y a un autre dossier qui ne vient pas en tête en premier lieu et qui revêt pourtant d’une importance capitale, à savoir la prolongation de Marc André ter Stegen. Pour l’heure, l’indéboulonnable portier allemand dans les buts du Barça est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, chose qui a conduit le FC Barcelone à entamer des discussions avec lui dans l’optique d’une prolongation. Et aux yeux de Josep Maria Bartomeu, malgré l’abondance de dossiers chauds, le nouveau contrat de Marc André ter Stegen est la grande priorité du club catalan actuellement.

« Marc André ter Stegen est un pilier du vestiaire et de l’avenir »